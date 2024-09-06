Общество

Великолукская больница получила роботизированный комплекс для восстановления ходьбы

В Великолукский филиал Псковской областной клинической больницы поступил и установлен в рамках национального проекта «Здравоохранение» роботизированный комплекс локомоторной терапии стоимостью 7 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фотографии: комитет по здравоохранению Псковской области

Этот комплекс помогает людям с нарушениями стереотипа ходьбы, например, после инсульта, травмы головного мозга, переломов позвоночника.

Встроенные сенсоры аппарата отслеживают и анализируют движения пациента в режиме реального времени. Система получает детальную информацию о характеристиках ходьбы, положении тела, мышечной активности. Режим тренировки автоматически настраивается в соответствии с текущим состоянием пациента.