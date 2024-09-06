Общество

Схему размещения рекламных конструкций разработали в Усвятском районе по требованию УФАС

Администрация Усвятского района исполнила предупреждение Псковского УФАС России: орган исполнительной власти разработал и опубликовал схему размещения рекламных конструкций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области.

Псковское УФАС выявило, что в Усвятском районе отсутствует утвержденная схема размещения рекламных конструкций.

Схема размещения рекламных конструкций – это документ, регламентирующий места установки рекламных конструкций на местности. Отсутствие утвержденной и размещенной на официальном сайте органа местного самоуправления данной схемы приводит к необоснованному ущемлению прав хозяйствующих субъектов в процессе осуществления ими хозяйственной деятельности. Также отсутствие схемы размещения рекламных конструкций приводит к невозможности проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, пояснили в ведомстве.

Антимонопольный орган выдал администрации района предупреждение о необходимости разработать и утвердить данную схему.

Органы местного самоуправления Усвятского района исполнили предупреждение. Это позволит корректно проводить торги на право размещения рекламных конструкций, устанавливать прозрачные и понятные участникам рынка наружной рекламы условия работы, пресекать размещение незаконной рекламы.

Псковское УФАС напоминает, что органам местного самоуправления необходимо проводить систематическую работу по пресечению незаконной установки и эксплуатации рекламных конструкций. Территориальное управление службы продолжит контролировать порядок установки и эксплуатации рекламных конструкций.