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Общество

На образовательный форум «Ладога» отправились 24 участника от Псковской области

09.09.2024 13:01|ПсковКомментариев: 0

Делегация Псковской области в составе 24 человек отправилась на 16-й межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога». Среди участников — 15 псковичей и 9 ребят из Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по молодежной политике Псковской области

Форум пройдет с 9 по 15 сентября и объединит более 600 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет со всей России. Участников ждут семь дней образовательной программы, в ходе которой более 100 экспертов в области культуры, искусства и истории помогут молодежи создать современные творческие проекты, направленные на поддержание традиционных ценностей России.

На форуме будут работать шесть образовательных потоков: «Вдохновляем» — для молодых представителей и преподавателей творческих профессий; «Создаем» — для контент-менеджеров, блогеров, режиссеров, сценаристов, продюсеров и актеров; «Помним» — для сотрудников музеев и библиотек, историков и участников военно-патриотических клубов; «Любим» — для молодых представителей духовно-просветительских объединений, учителей и психологов; «Уважаем» — для краеведов и представителей коренных малочисленных народов; «Помогаем» — для волонтеров, участников Движения Первых, представителей штабов #МЫВМЕСТЕ и ресурсных центров добровольчества. 

В этом году на площадку «Помогаем» первый раз едут несовершеннолетние представители, которые смогут пообщаться с федеральными экспертами в сфере добровольчества.

Участники мероприятия не только пройдут обучение по одному из шести образовательных потоков, но и смогут получить грант до 1 млн рублей на реализацию социально-значимого проекта в одной из 18 номинаций.

Мероприятие проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Теги: #ладога
Источник: Псковская Лента Новостей
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