Общество

Более 50% респондентов ПЛН считают, что за качественным образованием нужно ехать за пределы региона

Более половины опрошенных Псковской Лентой Новостей псковичей считают, что качественное высшее образование нужно получать за пределами Псковской области. Это следует из опроса в котором приняли участие 163 человека.

53.99% псковичей считают, что за качественным образованием нужно ехать в другие регионы. При этом 11,66% респондентов заявили, что их устраивает уровень высшего образования в Псковской области, и они бы хотели, чтобы их ребенок обучился в вузе на родине.

Такое же количество участников опроса, 11,66%, заметили, что в регионе нет направлений обучения, которые бы хотел освоить их ребенок. 10,43% проголосовавших признали, что их ребенок вынужден пойти учиться в вуз в Псковской области, поскольку финансово потянуть учебу в другом регионе семья не сможет.

10,43% респондентов ответили, что у них нет детей, а 1,84% опрошенных псковичей заявили, что их ребенок не пойдет учиться в вуз.

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