Общество

Александр Козловский поздравил жителей Великолукского района с 97-летием образования родного края

Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил жителей Великолукского района с 97-летием со дня образования родного края.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Район имеет богатую историю, славится своими традициями и культурой. Здесь живут замечательные люди, которые любят свою малую Родину и вносят большой вклад в её судьбу. Бережно хранят историю края. Уверен, что Великолукский район ждёт большое будущее. Желаю землякам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях!» – написал Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сегодня Великолукский район продолжает развиваться и процветать. Всё это — результат труда многих поколений жителей района, заметил депутат.