Общество

Псковские приставы присоединились к «Вахте памяти» в Тверской области

Судебные приставы Псковской области приняли участие в открытии всероссийской «Вахты памяти» Федеральной службы судебных приставов России «Ржевский рубеж. Калининский фронт». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления ФССП России по Псковской области

Этот проект призван не только сохранить историческую память о военных годах, но и воспитать чувство гордости за свою страну, заметили в ведомстве.

Сотрудники до 14 сентября примут участие в масштабных поисковых мероприятиях в Тверской области, к северу от Ржева в районе населенных пунктов Победа, Полунино, Дешевки, Глебово.