Общество

Специалистов-газовиков наградили в правительстве Псковской области

Представителей газовой отрасли Псковской области наградили в правительстве региона сегодня, 9 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

К участникам церемонии от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова обратился его заместитель Игорь Шатурный. Вице-губернатор подчеркнул, что совместными усилиями газовиков в регионе решаются задачи развития социальной сферы, реализуются масштабные проекты.

«Ваша работа влияет не только на экономику, но и на комфортные условия для проживания в стране, в частности в Псковской области. Любая организация — это прежде всего люди, которые создают и реализуют задачи и проекты, стоящие перед ними», — рассказал Игорь Шатурный.

Заместитель губернатора отметил, что современное поколение газовиков вносит достойный вклад в развитие газовой отрасли. Особую благодарность он выразил ветеранам сферы, кто стоял у истоков газификации региона.

За профессионализм и большой личный вклад в обеспечение энергетического благополучия населения Псковской области Игорь Шатурный вручил сотрудникам «Газпром газораспределение Псков» и «Газпром межрегионгаз Псков» благодарственные письма правительства региона.

Программа развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021–2025 года предусматривает инвестиции «Газпрома» в размере более 17 миллиардов рублей. Доступ к природному сетевому топливу получат более 24,7 тысяч домовладений, напомнили в правительстве.