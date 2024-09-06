Общество

Псковская область примет международный патриотический форум «Мы помним»

Международный патриотический форум «Мы помним» пройдет в Печорском муниципальном округе с 11 по 13 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Участниками форума станут более 100 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из различных регионов страны: Псковской, Ленинградской, Кировской, Курганской, Пензенской и Московской областей, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Республик Башкортостан и Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Форумная программа включает в себя образовательные и культурно-досуговые направления. В течение трех дней участников ожидает пленарная сессия по новым векторам патриотического воспитания молодежи, презентация лучших практик в сфере патриотического воспитания молодежи, различные лекции, выставка патриотических организаций и объединений Псковской области и многое другое.

В рамках форума состоится и проведение всероссийского конкурса молодежных проектов. Всего на конкурс проектов подали 25 заявок, из которых 21 — от Псковской области. Грантовый конкурс от Росмолодежи пройдет по нескольким номинациям: #объединяй — проекты, направленные на поддержку межкультурного диалога и на международное сотрудничество, #вдохновляй — проекты, направленные на поддержку творческих инициатив и развитие культрно-образовательной среды, #делись опытом — проекты, направленные на передачу успешного опыта молодежи и развитие наставничества в молодежной среде, #помни — проекты, направленные на сохранение исторической памяти, #мывместе — проекты, направленные на развитию и поддержку добровольчества.

Форум в четвертый раз станет востребованной площадкой для диалога представителей органов власти и общественных организаций, участников поискового и добровольческих движений. Организаторами форума выступает Центр молодежи и общественных инициатив при поддержке Комитета по молодежной политике Псковской области.

Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодежи.