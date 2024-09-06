Общество

Псковские студенты принимают участие в марафоне «Трезвость – выбор сильных!»

Социальный марафон «Трезвость – выбор сильных!» проходит в Пскове с 9 по 13 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Марафон приурочен к Всероссийскому дню трезвости, который отмечается 11 сентября. Организатором марафона «Трезвость – выбор сильных!» выступил Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области.

Как сообщают организаторы, марафон проходит в пяти учреждениях среднего специального профессионального образования в Пскове и охватит около тысячи первокурсников.

«Целью марафона является формирование позитивных установок к ведению молодежью здорового образа жизни. Студентам расскажут о влиянии алкоголя на организм, о факторах, которые способствуют развитию алкоголизма и о профилактике», - пояснили в профильном комитете.