Общество

Сохранению исторической памяти посвящен патриотический форум в Стругокрасненском округе

Семейный межрайонный гражданско-патриотический форум «Сороковой бор — память партизанской славы» прошел у деревни Княжицы Стругокрасненского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии регионального отделения всероссийского проекта «Навигаторы детства»

Форум объединил более 20 семей из Пскова, Стругокрасненского, Плюсского муниципальных округов, Гдовского района.

Главная задача форума — противодействие фальсификации истории, сохранение памяти поколений и углубление знаний о партизанском движении Псковской области.

Первый день форума был посвящен восстановлению композиции объектов партизанского лагеря, расположенного в лесном массиве «Сороковой бор», где в годы Великой Отечественной войны действовала 2-ая Ленинградская партизанская бригада. Это музей под открытым небом, где участники форума не только восстанавливают объекты партизанского лагеря, но и проводят экскурсии, рассказывая школьникам и гостям Псковской области о героических подвигах партизан, их быте.

Вечером состоялся патриотический семейный квест «Партизанскими тропами», который был организован театральным коллективом «Театр трех рам» совместно с родителями. Участникам квеста предстояли сложные, но в тоже время интересные задания — дать клятву псковских партизан, отгадать военные песни, пройти полосу препятствий, познакомиться с «дарами леса» и определить, чем лечились партизаны.

Второй день форума также был наполнен яркими эмоциями. Программа началась с торжественного шествия и митинга на партизанской поляне. Потом участники форума смогли посетить образовательные площадки, которые были подготовлены советниками директоров по воспитанию, активистами Движения Первых, представителями Псковского областного института повышения квалификации работников образования, поискового отряда Стругокрасненского муниципального округа, работал тир. Первое место в пулевой стрельбе заняла советник по воспитанию Гдовской средней общеобразовательной школы Надежда Лисянская.

«Наша задача сохранить память, не позволить переписать историю, воспитать в детях настоящего патриота, гражданина. Именно в деятельностном подходе зарождаются эти качества личности», — отметила руководитель форума, муниципальный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Елена Александрова.

Организаторами форума «Сороковой бор — память партизанской славы» выступили администрация Стругокрасненского муниципального округа, ресурсный центр всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области.