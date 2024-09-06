Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Ресторан-бистро «Лёвенъ»
«Лёвенъ»: Локальные продукты
Как создать ТОС
Билеты на «Граф Монте-Кристо»
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Легкий пар: чуткая штука
карта отдыха и туризма
Господин Рейтингомер
Первая ягода
«Европа Плюс» Суперсезон Live tour
заработать на Пушкине
Аграрий с джойстиком в руках
Кружки и секции для детей
 
 
 
ещё Общество 06.09.2024 14:220 Когда дожди накроют Псковскую область, рассказала синоптик 10.09.2024 15:470 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 10 сентября 10.09.2024 15:400 Сохранению исторической памяти посвящен патриотический форум в Стругокрасненском округе 10.09.2024 15:360 Татьяна Пасман: Школа — это не место для пропаганды 10.09.2024 15:130 Почти 50 человек заразились COVID-19 в Псковской области на прошлой неделе 10.09.2024 14:590 ПСБ и «Академия ПСБ» провели серию игр для повышения финансовой грамотности населения в Пскове
 
 
 
Самое популярное 06.09.2024 14:220 Когда дожди накроют Псковскую область, рассказала синоптик 03.09.2024 12:571 В Госавтоинспекциях Пскова и Псковской области сменились руководители 05.09.2024 13:245 Фотофакт: Пешеходный мост через реку Пскову обретает окончательный вид 08.09.2024 15:444 Поликлиника отказала псковичу в медицинской помощи, потому что он уже «умер» 04.09.2024 15:024 Пскович предстанет перед судом за убийство соседей за громкую музыку
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Сохранению исторической памяти посвящен патриотический форум в Стругокрасненском округе

10.09.2024 15:40|ПсковКомментариев: 0

Семейный межрайонный гражданско-патриотический форум «Сороковой бор — память партизанской славы» прошел у деревни Княжицы Стругокрасненского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии регионального отделения всероссийского проекта «Навигаторы детства»

Форум объединил более 20 семей из Пскова, Стругокрасненского, Плюсского муниципальных округов, Гдовского района.

Главная задача форума — противодействие фальсификации истории, сохранение памяти поколений и углубление знаний о партизанском движении Псковской области.

Первый день форума был посвящен восстановлению композиции объектов партизанского лагеря, расположенного в лесном массиве «Сороковой бор», где в годы Великой Отечественной войны действовала 2-ая Ленинградская партизанская бригада. Это музей под открытым небом, где участники форума не только восстанавливают объекты партизанского лагеря, но и проводят экскурсии, рассказывая школьникам и гостям Псковской области о героических подвигах партизан, их быте.

Вечером состоялся патриотический семейный квест «Партизанскими тропами», который был организован театральным коллективом «Театр трех рам» совместно с родителями. Участникам квеста предстояли сложные, но в тоже время интересные задания — дать клятву псковских партизан, отгадать военные песни, пройти полосу препятствий, познакомиться с «дарами леса» и определить, чем лечились партизаны.

Второй день форума также был наполнен яркими эмоциями. Программа началась с торжественного шествия и митинга на партизанской поляне. Потом участники форума смогли посетить образовательные площадки, которые были подготовлены советниками директоров по воспитанию, активистами Движения Первых, представителями Псковского областного института повышения квалификации работников образования, поискового отряда Стругокрасненского муниципального округа, работал тир. Первое место в пулевой стрельбе заняла советник по воспитанию Гдовской средней общеобразовательной школы Надежда Лисянская.

«Наша задача сохранить память, не позволить переписать историю, воспитать в детях настоящего патриота, гражданина. Именно в деятельностном подходе зарождаются эти качества личности», — отметила руководитель форума, муниципальный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Елена Александрова.

Организаторами форума «Сороковой бор — память партизанской славы» выступили администрация Стругокрасненского муниципального округа, ресурсный центр всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области.

Теги: #патриотизм
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Медики советуют в сентябре прививаться от гриппа. Планируете ли вы делать прививку?
В опросе приняло участие 54 человека
10.09.2024, 15:510 Из-за отсутствия начальника отдел ЗАГС Дедовичского района в сентябре будет работать три дня 10.09.2024, 15:470 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 10 сентября 10.09.2024, 15:400 Сохранению исторической памяти посвящен патриотический форум в Стругокрасненском округе 10.09.2024, 15:360 Татьяна Пасман: Школа — это не место для пропаганды
10.09.2024, 15:260 Пскович лишился четырех миллионов рублей после общения с мошенниками 10.09.2024, 15:130 Почти 50 человек заразились COVID-19 в Псковской области на прошлой неделе 10.09.2024, 15:040 Иностранца на грузовике оштрафовали за попытку дать взятку псковскому таможеннику 10.09.2024, 14:590 ПСБ и «Академия ПСБ» провели серию игр для повышения финансовой грамотности населения в Пскове
10.09.2024, 14:470 Псковского застройщика обязали заменить блоки входных дверей в многоэтажке 10.09.2024, 14:400 До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 сентября 10.09.2024, 14:390 Псковские студенты принимают участие в марафоне «Трезвость – выбор сильных!» 10.09.2024, 14:360 Спектакль «Лягушки» с новой главной актрисой покажут в Пскове 16 и 17 сентября
10.09.2024, 14:261 Татьяна Пасман: Одна из главных проблем школ – нехватка ресурсов 10.09.2024, 14:210 Почему соседи убивают 10.09.2024, 14:140 Псковская область примет международный патриотический форум «Мы помним» 10.09.2024, 14:110 Новоржевскую кинодеревню закрыли для посетителей из-за съемок «Казачка-2»
10.09.2024, 14:060 Более двух тысяч человек заболели ОРВИ в Псковской области за неделю 10.09.2024, 14:010 Писатель Владимир Клевцов проведет в Пскове литературный вечер и презентует новую книгу 10.09.2024, 13:530 Умные часы и другие гаджеты для школьников бьют рекорды продаж в Пскове 10.09.2024, 13:480 В Минтруда сообщили об отсутствии изменений в графике выходных на 2025 год
10.09.2024, 13:400 Великолучанин украл детский велосипед из общежития 10.09.2024, 13:310 Моноспектакль «Слово» сыграет в «Михайловском» писатель из Петербурга 10.09.2024, 13:220 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Наша жизнь - сплошные мифы и растущие тарифы... 10.09.2024, 13:211 Партия президента «Единая Россия» с большим отрывом победила в ЕДГ-2024
10.09.2024, 13:180 Неделя креативной экономики в пятый раз пройдет в Пскове 10.09.2024, 13:080 Псковички выманили у знакомой более полмиллиона рублей за «консультации специалиста по недвижимости» 10.09.2024, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Как выжить в современной школе? 10.09.2024, 13:021 Основные проблемы псковских предпринимателей назвала руководитель центра «Мой бизнес»
10.09.2024, 12:590 За первую неделю осени от гриппа привились более 22 тысяч псковичей 10.09.2024, 12:500 В работе Telegram произошел сбой 10.09.2024, 12:390 Тает во рту! — готовим яблочный пирог на сметане 10.09.2024, 12:350 «Гонки по вертикали»: итоги выборов, битва за Гдов и реабилитация Брячака
10.09.2024, 12:300 Невельчанин оплатил налоги более чем на 2 млн рублей после ареста земельного участка 10.09.2024, 12:160 Псковская филармония открывает 81-й сезон итальянской музыкой 10.09.2024, 12:090 Т1 Сервионика завершила проект по организации сетевой инфраструктуры для ООО «Интерлизинг» 10.09.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика»: Неделя креативной экономики
10.09.2024, 11:540 В Минэкономразвития РФ сделали прогноз на небывалый рост зарплат в 2024 году 10.09.2024, 11:500 Соревнования по ловле рыбы организуют в Пскове 14 сентября 10.09.2024, 11:450 Канализационные воды текут по стенам квартир дома в псковской деревне Родина 10.09.2024, 11:400 Завершена реставрация двух столов из сгоревшей в Любенске усадьбы Римского-Корсакова
10.09.2024, 11:281 Детские больницы в Пскове и Великих Луках посещают специалисты медцентра Минздрава 10.09.2024, 11:210 Продолжаются поиски тела утонувшей в реке Исса пенсионерки 10.09.2024, 11:180 «Кузница»: Как выжить в современной школе? 10.09.2024, 11:050 Магнитная буря накроет Землю 10 сентября
10.09.2024, 11:020 Чемпионат СЗФО по женскому футболу проходит в Великих Луках 10.09.2024, 10:570 Институт Роструда откроется на базе Петербургского университета 10.09.2024, 10:440 Жительницу Новосокольнического района заключили под стражу по подозрению в очередном убийстве 10.09.2024, 10:410 «Эхономика»: Неделя креативной экономики
10.09.2024, 10:371 Учения на полигоне «Завеличье» продлятся до 12 сентября 10.09.2024, 10:330 Великолучанин трижды за день обокрал магазин и втянул в свои новые преступления знакомого 10.09.2024, 10:270 Дмитрий Быстров: Рад, что Остров вновь войдет в киноленту 10.09.2024, 10:170 Военнослужащие проводят учения на полигоне «Завеличье»
10.09.2024, 10:100 Житель Великих Лук отрезал знакомому прядь волос на почве ревности 10.09.2024, 09:550 Входная дверь в квартиру горела на Запсковье 10.09.2024, 09:460 Праздник преподобного Саввы Крыпецкого отмечают в Крыпецком монастыре 10.09.2024, 09:420 Студенты псковского колледжа встретились с режиссером Алексеем Свиридовым
10.09.2024, 09:290 Две минометные мины идентифицировали в невельских лесах 10.09.2024, 09:180 Продажи препаратов от респираторных заболеваний выросли в России 10.09.2024, 09:000 В РФ 33% опрошенных хотя бы раз симулировали болезнь, чтобы не работать 10.09.2024, 08:400 Выдачи IT-ипотеки сократились в 17 раз по итогам августа
10.09.2024, 08:210 В Госдуме предложили установить лимит на гонорары артистам за счет бюджета 10.09.2024, 08:050 Обязательную сертификацию самокатов планируют начать с 1 марта 10.09.2024, 08:000 Брячак реабилитирован 10.09.2024, 07:400 Мужчин и женщин в возрасте до 40 лет приглашают на работу в полицию Псковского района
10.09.2024, 07:200 Умер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в «Звездных войнах» 10.09.2024, 07:000 Россиянам посоветовали бодрящий напиток, который полезнее кофе 09.09.2024, 22:001 Врач о COVID-19: Избежать новой эпидемии помогут достаточно простые меры 09.09.2024, 21:400 Первый зампрокурора области примет граждан в Дедовичском районе
09.09.2024, 21:263 Боковое столкновение с участием тягача затруднило движение на кольце Инженерной. ВИДЕО 09.09.2024, 21:250 200 осужденных проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области 09.09.2024, 21:200 Сеть плавучих заправок для маломерных судов предложили создать в России 09.09.2024, 21:000 Врач назвал пульсацию под ногтем признаком болезни сердца
09.09.2024, 20:591 В псковском «Яблоке» Евгения Васильева назвали фактическим победителем выборов главы Гдовского района 09.09.2024, 20:401 Псковичи могут принять участие в конкурсе соцрекламы «Вместе против коррупции!» 09.09.2024, 20:201 Фестиваль правильного кино стартует 13 сентября в Великих Луках 09.09.2024, 20:000 Проверить свои знания по личной гигиене предлагают псковичам
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru