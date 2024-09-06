Общество

В Пскове больше всего командировки любят замужние женщины, имеющие детей – опрос

2 из 3 псковичей любят ездить в командировки, больше всего — замужние россиянки, имеющие детей, и одинокие мужчины. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

66% псковичей, чья работа предполагает поездки в другие города и регионы по делам компании, любят бывать в командировках. Среди тех, кому нравятся командировки, больше всего инженеров разных специализаций. Посещать другие места по служебной необходимости любят врачи и юристы.

Женщин, которым нравятся служебные разъезды, чуть больше, чем мужчин (69 и 63% соответственно). Интересно, что если среди мужчин в любви к командировкам чаще признавались холостые и бездетные, то среди женщин, наоборот, замужние и матери семейств: «Обожаю командировки, узнаешь много нового».

Не любит командировки 14% работников. Каждый пятый затруднился с оценкой: «Смотря куда ехать».