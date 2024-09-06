Общество

С начала года от жителей Псковской области поступило 23 жалобы о признаках самовольного строительства

23 жалобы о признаках самовольного строительства поступило от жителей Псковской области с начала 2024 года. Осуществление государственного строительного надзора на объектах капитального строительства обсудил Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей встречи с председателем Комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Андреем Кириленком. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Правительства Псковской области

Самовольные постройки - строения, которые возводятся на участках без получения необходимых согласований и разрешений, или с нарушением градостроительных норм и правил. Губернатор подчеркнул, что застройщики должны осознавать всю серьезность последствий самовольного строительства, вплоть до сноса здания, ведь подобные постройки могут создавать угрозу жизни и здоровью граждан.

Помимо этого, на рабочей встрече Михаил Ведерников обратил особое внимание на объекты, которые возводятся за счет средств бюджета. Губернатор поручил проанализировать исполнение сторонами контрактных обязательств в рамках внутреннего государственного финансового контроля.

Также Михаил Ведерников поручил не допускать послаблений в строительном надзоре и в случае выявления в действиях застройщиков или подрядчиков нарушений градостроительного законодательства, применять все предусмотренные законом меры ответственности. Это важно, так как от качества строительства зависит дальнейшая безопасная эксплуатация и комфортное использование возведенных объектов.

В настоящее время в надзоре находится 93 строящихся объекта, 21 из них — это объекты, строительство или реконструкция которых осуществляется за счет бюджетных средств.