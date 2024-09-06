Общество

Развитие клиентоцентричности обсуждают в правительстве Псковской области

Стратегическая сессия в рамках программы дополнительного образования РАНХиГС проходит для руководителей органов местного самоуправления, а также для руководителей ряда исполнительных органов Псковской области 11 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Наша общая задача сделать все, чтобы структура государственного управления учитывала потребности граждан, была понятной и доступной, а главное - соответствовала меняющимся запросам времени. Это не та ситуация, когда достаточно едино выстроить работающую систему и функционирующие процессы и на этом остановиться. Меняется технология, меняется повестка, появляются новые услуги и запросы. И мы, со своей стороны, должны учитывать все эти изменения и внедрять в работу», - сказал руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов.

Формат проведения стратегической сессии предусматривает работу участников в командах. Модерируют работу команд сотрудники Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

Советник директора РАНГХиГС Сергей Титов зачитал обращение директора института Андрея Хлуткова, в котором отметил, что правительство Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым ежедневно проделывает огромную работу по развитию региона. В Псковской области происходит заметное улучшение формирования комфортной городской среды, развитие зон отдыха, креативных и спортивных пространств для молодежи.

В ходе стратегической сессии участники рассмотрят различные процессы реализации стандартов клиентоцентричности, а также определят направления и задачи по реализации клиентоцентричности.

Внедрение стандартов клиентоцентричности в настоящее время осуществляется во всех субъектах Российской Федерации и предусматривает переход к клиентоцентричной модели государственного управления, направленной на изучение потребностей и ожиданий граждан и в конечном итоге - на повышение удобства граждан при взаимодействии с государством.