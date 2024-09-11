Общество

Госпабликами комитета по природным ресурсам поделились с псковичами

Актуальной подборкой полезных госпабликов комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области и подведомственных учреждений поделились в правительстве Псковской области:

Здесь можно узнать важные отраслевые новости в сфере природопользования, охраны и улучшения качества окружающей среды, рационального использования ресурсов и многое другое. Например, охотники могут получить информацию о начале жеребьевок и итогах распределения разрешений на добычу животных общедоступных охотничьих угодий Псковской области или о том, как правильно оформить и получить охотничий билет. Рыболовы могут уточнить границы рыбоводных участков на водоемах области, оперативную информацию о запрете движения моторных плавательных средств и другую полезную информацию.

У подведомственных комитету учреждений — ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» (https://clck.ru/39P29p) и ГАУ ПО «Псковский лесопитомник» (https://clck.ru/34ULZf) тоже есть официальные странички в социальных сетях, где собрана актуальная и познавательная информация об экологии и охране природы в Псковской области. Также лесопитомник реализует декоративный и садовый посадочный материал, что будет интересно для любителей сада и огорода, рассказали в правительстве.

Ссылки на другие подведомственные учреждения комитета, где также можно найти актуальную информацию:

Напомним, что госпаблики − это официальные страницы в социальных сетях исполнительных органов власти, местного самоуправления, организаций, подведомственных им, а также бюджетных учреждений — больниц, поликлиник, детских садов, школ и других. Они созданы в наиболее популярных социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram.