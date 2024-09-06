Общество

Пятерых аистят спасли неравнодушные псковичи за август и сентябрь

Пятерых травмированных и ослабленных аистят приняли под свое крыло в «Доме белого аиста» в Гдовском районе за август и сентябрь, сообщается в группе волонтерского центра в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте»

«Это поздние аистята, миниатюрные особи, прибившиеся к людям. Как правило, очень худенькие, у которых нет сил на продолжительные полёты. Преодолеть продолжительный миграционный путь в Африку им не по силам. Наша задача таких птиц откормить, дать возможность им окрепнуть, предоставить им кров, уход и корм зимой, а весной выпустить в природу, тем самым подарить аисту второй шанс на вольную жизнь», - отмечают в волонтерском центре.

Таких аистят находили по всей Псковской области:

4 августа - в деревне Тямша Псковского района;

17 августа - в деревне Макарово Палкинского района;

23 августа - в деревне Черская Палкинского района;

2 сентября - два аистёнка из деревни Скрипово Порховского района.

«Благодарим всех, кто спасает аистов вместе с нами, помогает "Дому белого аиста" и вносит свой вклад в сохранение этих прекрасных птиц!» - поблагодарили в организации.