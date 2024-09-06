Общество

Более 40 псковских педагогов получат премию за подготовку стобалльников и олимпиадников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников направил в Псковское областное Собрание депутатов законопроект о внесении изменений в закон области об образовании. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Законопроект предусматривает введение новой выплаты педагогам, подготовившим победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников и стобалльников по ЕГЭ.

Ранее эту выплату губернатор анонсировал на августовском педагогическом совете.

Педагоги за высокие достижения каждого из своих учеников будут получать премию в размере 50 тысяч рублей.

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В этом году премию получат 43 учителя, на эти цели будет направлено более 2 млн рублей. «В дальнейшем средства на эту выплату рассчитываем закладывать при формировании областного бюджета», - отметил Михаил Ведерников.

«Труд педагогов мы ценим и уважаем», - добавил губернатор.