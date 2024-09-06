Более 40 псковских педагогов получат премию за подготовку стобалльников и олимпиадников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников направил в Псковское областное Собрание депутатов законопроект о внесении изменений в закон области об образовании. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram
Законопроект предусматривает введение новой выплаты педагогам, подготовившим победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников и стобалльников по ЕГЭ.
Ранее эту выплату губернатор анонсировал на августовском педагогическом совете.
Педагоги за высокие достижения каждого из своих учеников будут получать премию в размере 50 тысяч рублей.
В этом году премию получат 43 учителя, на эти цели будет направлено более 2 млн рублей. «В дальнейшем средства на эту выплату рассчитываем закладывать при формировании областного бюджета», - отметил Михаил Ведерников.
«Труд педагогов мы ценим и уважаем», - добавил губернатор.