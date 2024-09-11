Общество

Псковичи могут сделать прививки от гриппа на выездной вакцинаций 12 и 13 сентября

Городская поликлиника Пскова для удобства псковичей организовала выездную вакцинацию против гриппа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

С 12 по 13 сентября можно будет привиться в специализированном медицинском автобусе (ФАП) в этих локациях:

У Главвпочтама (Псков, улица Советская, 20) с 9:00 до 14:00;

У «Семейного магнита» (Псков, ул. Труда, д. 37А) с 10:00 до 15:00.

«Сделайте прививку и защитите себя и близких от гриппа и тяжёлых форм респираторных заболеваний!» - добавили в правительстве.

По всем вопросам можно обратиться в колл-центр поликлиники по номеру телефона 299-028.