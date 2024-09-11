Псковичи могут сделать прививки от гриппа на выездной вакцинаций 12 и 13 сентября

Городская поликлиника Пскова для удобства псковичей организовала выездную вакцинацию против гриппа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.
Фото: правительство Псковской области
С 12 по 13 сентября можно будет привиться в специализированном медицинском автобусе (ФАП) в этих локациях:
«Сделайте прививку и защитите себя и близких от гриппа и тяжёлых форм респираторных заболеваний!» - добавили в правительстве.
По всем вопросам можно обратиться в колл-центр поликлиники по номеру телефона 299-028.