Общество

Псковичи высадили деревья в «Аллее Героев» на форуме «Ладога»

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева в «День регионов» посетила форум «Ладога». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по молодежной политике Псковской области

Ольга Тимофеева осмотрела стенды регионов, приняла участие в интерактивной программе, а также вместе с ребятами из Псковского региона высадила деревья в «Аллее Героев», заложенной в 2022 году на территории оздоровительного объединения «Зеленый бор».

«У каждого есть память своих близких и родных, тех, кто воевал или погиб за нашу Отчизну. Важной задачей у нас в регионе стоит сохранение исторической памяти. Конечно, такие площадки реализуются: и на базе Дома молодежи, и на уровне муниципальных и региональных учреждений культуры», - отметила Ольга Тимофеева, обращаясь к участникам форума в ходе панельной дискуссии.

Напомним, делегация Псковской области в составе 24 человек отправилась на 16-й межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога». Среди участников — 15 псковичей и 9 ребят из Великих Лук.