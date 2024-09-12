Псковская делегация обменивается опытом на Всероссийской неделе охраны труда

Делегация Псковской области во главе с первым заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой принимает участие в 9-й Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ), которая проходит на базе университета «Сириус» в Сочи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Фото здесь и далее: правительство Псковской области
Для участников ВНОТ подготовлена насыщенная деловая программа. На площадке форума представители Министерства труда РФ, Роструда и Социального фонда России, а также профильные специалисты со всех регионов России обсуждают уже вступившие в силу в 2024 году и только планируемые к принятию изменения в области нормативно-правового регулирования, охраны труда, занятости и социальной защиты, а практики делятся опытом их внедрения на предприятиях разных отраслей. Мероприятия ВНОТ проходят с международным участием — на площадках присутствуют делегаты Министров труда и занятости стран-членов БРИКС.
Первый вице-губернатор вместе с руководителями исполнительных органов региона, территориальных органов федеральных ведомств и профильных организаций области приняла участие в целом ряде мероприятий, которые прошли под эгидой Министерства труда и социальной защиты РФ и Роструда.
Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева, которая также принимает участие в выставке, в свою очередь подчеркнула, что ВНОТ - ключевое мероприятие в отрасли, в рамках которого можно презентовать возможности региона и почерпнуть новое в области программ повышения рождаемости, активного долголетия, цифровизации соцобслуживания и т. д.
Всероссийская неделя охраны труда — крупнейшее в отрасли событие, которое в этом году собрало более 250 компаний из всех регионов России и ряда зарубежных стран. Участниками выставки стали более 8 тыс человек. Мероприятие продлится до 13 сентября. В следующие дни будут обсуждаться, в частности, перспективные задачи достижения национальных целей развития в сфере соцполитики, работа кадровых центров «Работа России» и другие.
Организатором недели выступает Министерство труда и социальной защиты РФ. Оргкомитет ВНОТ возглавляет заместитель Председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.