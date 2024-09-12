Общество

Псковская делегация обменивается опытом на Всероссийской неделе охраны труда

Делегация Псковской области во главе с первым заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой принимает участие в 9-й Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ), которая проходит на базе университета «Сириус» в Сочи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

«На повестке Всероссийской недели охраны труда - чрезвычайно актуальные для нашего региона вопросы модернизации системы труда и занятости, обеспечения ведущих отраслей экономики кадрами и развития социального обслуживания населения. Кроме широкой экспертной поддержки представители Комитетов и специалисты областных профильных организаций здесь могут познакомиться с лучшими региональными практиками, представленными в других субъектах РФ. Мы также готовы предложить коллегам свои наработки, например, в сфере работы со старшим поколением, реабилитации и сопровождения людей с ограниченными возможностями. Основной целью мероприятия является продолжение взаимодействия по вопросам улучшения качества жизни наших граждан уже за стенами ВНОТ», — прокомментировала Вера Емельянова.

Для участников ВНОТ подготовлена насыщенная деловая программа. На площадке форума представители Министерства труда РФ, Роструда и Социального фонда России, а также профильные специалисты со всех регионов России обсуждают уже вступившие в силу в 2024 году и только планируемые к принятию изменения в области нормативно-правового регулирования, охраны труда, занятости и социальной защиты, а практики делятся опытом их внедрения на предприятиях разных отраслей. Мероприятия ВНОТ проходят с международным участием — на площадках присутствуют делегаты Министров труда и занятости стран-членов БРИКС.

Первый вице-губернатор вместе с руководителями исполнительных органов региона, территориальных органов федеральных ведомств и профильных организаций области приняла участие в целом ряде мероприятий, которые прошли под эгидой Министерства труда и социальной защиты РФ и Роструда.

«Для нас эта площадка — возможность обсудить вопросы, которые зачастую не поднимаются в официальном поле. Так, например, в рамках модернизации службы занятости у нас есть задачи по сокращению времени закрытия кадровой потребности псковских работодателей, планируем узнать реальные кейсы регионов по данному вопросу, на какие детали стоит обратить внимание, что улучшить», — отметила председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова.

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева, которая также принимает участие в выставке, в свою очередь подчеркнула, что ВНОТ - ключевое мероприятие в отрасли, в рамках которого можно презентовать возможности региона и почерпнуть новое в области программ повышения рождаемости, активного долголетия, цифровизации соцобслуживания и т. д.

Всероссийская неделя охраны труда — крупнейшее в отрасли событие, которое в этом году собрало более 250 компаний из всех регионов России и ряда зарубежных стран. Участниками выставки стали более 8 тыс человек. Мероприятие продлится до 13 сентября. В следующие дни будут обсуждаться, в частности, перспективные задачи достижения национальных целей развития в сфере соцполитики, работа кадровых центров «Работа России» и другие.

Организатором недели выступает Министерство труда и социальной защиты РФ. Оргкомитет ВНОТ возглавляет заместитель Председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.