Общество

Ярмарка «Осень» состоится в трех районах Псковской области 14 сентября

Областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2024» пройдет в Псковском и Порховском районах, а также в Пыталовском муниципальном округе 14 сентября. Распоряжение о проведении мероприятия подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Ярмарка объединит фермеров и представителей предприятий агропромышленного комплекса из всех муниципальных образований. Аграрии презентуют жителям и гостям мясную и рыбную продукцию, хлебные и кондитерские изделия, товары птицеводства и пчеловодства, свежие и консервированные овощи, фрукты и ягоды, а также саженцы цветов, плодовых деревьев и кустарников в большом ассортименте.

Целью проведения сельскохозяйственных ярмарок в регионе является создание благоприятных условий для реализации продукции сектора АПК местными производителями и обеспечение жителей Псковской области сельскохозяйственной продукцией нового урожая.

Ранее был опубликован график проведения сельскохозяйственных ярмарок в муниципальных образованиях Псковской области.