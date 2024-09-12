Общество

Елена Даньшова о новой мере поддержки педагогов: Подготовка стобалльника – колоссальный труд

Педагогам Псковской области, подготовившим победителей и призёров всероссийских олимпиад школьников и стобалльников по ЕГЭ, предложено выплачивать премию в 50 тысяч рублей – соответствующий законопроект внёс в областное Собрание депутатов губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Инициативу главы региона прокомментировала заместитель председателя комитета по труду и социальной политике, директор великолукской школы №12 Елена Даньшова.

«Очень правильная мера в плане не только морального, но и материального стимулирования педагогов. Сейчас очень остро стоит кадровый вопрос в нашей системе образования, и премирование учителя за высокие результаты, возможно, позволит удержать кадры в школе. Чего греха таить, кто-то уходит, уходят на пенсию хорошие талантливые учителя», - высказалась педагог.

По мнению Елены Даньшовой, поддержка педагогов отразится и на мотивации учеников: «Одарённых детей, "звёздочек", нужно видеть, выявлять. И их тоже нужно стимулировать участвовать в олимпиадах и добиваться высоких результатов при сдаче ЕГЭ. А подготовить стобалльника – это колоссальный труд. Я как учитель истории знаю, что это такое».

Региональный парламент рассмотрит проект закона на сентябрьской сессии. В случае принятия правовая норма о премировании педагогов за высокие достижения учеников распространится на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года. Это позволит уже в этом году выплатить премии 43 школьным учителям.

Инициативу губернатора Михаила Ведерникова депутаты рассмотрят на сентябрьской сессии.