Общество

Трудовые отряды псковских подростков подвели итоги летнего сезона

Трудовые отряды подростков Псковской области подвели итоги летнего сезона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковские городской молодежный центр

В этом сезоне официально трудоустроились 64 подростка из Псковской области. Среди работодателей было реализовано 108 вакансий от таких известных компаний как «Магнит», «Пятёрочка», «СевЗапИнвест», «Тремпелис», «Вкусно — и точка», «Мега Холод» и «Псков-Полимер».

Кроме того, некоторые подростки работали и за пределами Псковской области. Они участвовали в крупных проектах, таких как Межрегиональный проект от Московской дирекции железнодорожных вокзалов в Москве и Всероссийский проект «Алабуга ТОП» в республике Татарстан, а также трудились в пришкольных лагерях и приёмной комиссии ПсковГУ.