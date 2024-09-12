Общество

Без малого четыреста человек были доброхотами «Михайловского» весной и летом этого года

Некоторые статистические итоги весенне-летнего доброхотского сезона-2024 подвели в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как сообщила корреспонденту Псковской Ленты Новостей методист по музейно-образовательной деятельности Пушкинского Заповедника Надежда Шабловская, за период с 15 марта по 24 августа текущего года волонтёрами в музей приезжали 387 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Себежа, Набережных Челнов, Перми, посёлка Карсун Ульяновской области и других населённых пунктов России, а также несколько белорусских семей — всего 16 доброхотских отрядов.

Волонтёры из Себежа открыли доброхотский сезон в марте текущего года. Фото из архива музея-заповедника «Михайловское».

Особенностью нынешнего сезона стало то, что на добровольческих началах сезонные хозяйственные и отдельные исследовательские работы в «Михайловском» выполняли не только школьники и студенты, но и взрослые. Так, большой отряд сотрудников холдинга GS Group, штаб-квартира которого располагается в северной столице, в течение двух дней проводил массовые посадки деревьев в Пушкинском заповеднике и в том числе, добросовестно следуя указаниям специалистов музейного отдела парковых территорий, восстановил и продлил берёзовую аллею в парке мемориальной усадьбы «Михайловское». А сборный, созданный в рамках проекта «Заповедные острова России», отряд молодых специалистов разных научных профилей и преподавателей высшей школы помимо чисто хозяйственных задач получил от нескольких отделов Пушкинского заповедника задания исследовательского характера, в числе которых были: разработка опросника для посетителей мемориальных усадеб; разработка рекомендаций для создания экологической тропы: поиск оптимального её расположения, методические рекомендации к наполнению маршрута; прочие.

Среди сезонных работ, которые выполняли доброхоты этим летом в музее-заповеднике «Михайловское», были уборка и заготовка сена для музейных лошадей, прополка сосновых сеянцев, полив растений, прополка приствольных кругов ягодных кустарников, многое другое. Волонтёры работали во всех мемориальных усадьбах в составе Пушкинского заповедника, а также в «Пушкинской деревне» в Бугрово, уточнила Надежда Шабловская.

В начале октября в Пушкинском заповеднике ждут ещё один небольшой доброхотский отряд — воспитанников Себежского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа, рассказала методист по музейно-образовательной деятельности. Она также не исключила, что какие-либо волонтёрские объединения могут «нагрянуть» в музей без заявки, поданной сколь-нибудь заранее, а просто известив сотрудников, курирующих работу пушкинских доброхотов, за несколько дней до своего приезда.

Напомним, что у истоков волонтёрского движения в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» стоял ещё его первый послевоенный директор, легендарный музейщик С.С. Гейченко. Именно с его лёгкой руки добровольных помощников «Пушкинского уголка» стали называть старинным словом «доброхоты».