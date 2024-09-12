Общество

Над внутренней отделкой и благоустройством территории работают в школе на улице Киселева в Пскове - губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил вести жесткую претензионную работу с подрядчиками, которые «пытаются сорвать реализацию нацпроекта по ремонту школ». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Работы ведутся в 8 школах: в Гдовском и Себежском районах, Пскове и Пыталовском муниципальном округе. С подрядчиком, который в рамках нацпроекта «Образование» возводит школу на улице Киселева в Пскове, отдельно проработают вопрос подготовки документации. На самом объекте идет внутренняя отделка и благоустройство территории.

В Гдовском районе сейчас завершаются монолитные работы.

«Объект непростой, поручил комитету по образованию с главой района осуществлять еженедельные выезды на объект для контроля графика работ. Также поручил взять на особый контроль объекты, которые находятся в зоне риска, и вести жесткую претензионную работу с подрядчиками, которые пытаются сорвать реализацию нацпроекта. От того, как мы закончим эту "пятилетку", будет зависеть финансирование по дальнейшим пяти годам», - отметил Михаил Ведерников.