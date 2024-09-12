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Общество

Бороться с экстремизмом с помощью онлайн-фестивалей предложили в Минпросвещения

13.09.2024 10:06|ПсковКомментариев: 0

Онлайн-фестивали антиэкстремистской направленности помогут противодействовать идеологии терроризма в молодежной среде, а также хорошо впишутся в образовательно-воспитательный процесс. Это следует из рекомендаций Минпросвещения о профилактике конфликтов, проявлений экстремизма и терроризма в поликультурной образовательной среде. Что следует из предложенных нововведений, пишет «Парламентская газета».

Согласно документу, антиэкстремистские онлайн-фестивали помогут молодым людям серьезно задуматься о проблеме терроризма. Пока они, вероятно, обладают лишь поверхностными знаниями, как остановить распространение радикализма в молодежной среде, и не знают о существовании киберволонтеров.

Участникам такого фестиваля предлагают выбрать один из путей решения проблемы экстремизма в молодежной среде. Они могут придумать идею ролика или презентации о том, как бороться с идеологией терроризма, объединить полученные в ходе фестиваля знания и на их основе написать сценарий или план работы к своему медиаматериалу.

Молодые люди смогут собрать команду для съемки видеоролика о борьбе с экстремизмом, проявить навыки тайм-менеджмента, а также доработать детали, чтобы усовершенствовать первоначальный замысел. Подготовленный к фестивалю медиаконтент будет в виде социальной рекламы, побуждающей изменить поведенческие модели в обществе, ознакомить людей с проблемой и предложить пути ее решения.

Ведомство также опубликовало рекомендации к созданию и распространению антитеррористического контента. В них указано, что подобные материалы должны дискредитировать в глазах людей социальный образ террориста с точки зрения общепринятых норм морали, религии, истории и законов логики.

Подобный контент должен популяризировать военнослужащих и гражданских, проявивших мужество в борьбе с терроризмом. Для лучшего восприятия контента предлагают приглашать участников контртеррористических мероприятий, известных ученых в области гуманитарных наук, духовных авторитетов. Они доступно объяснят бесперспективность террористических методов борьбы на примере исторических событий в России, а также как законно реализовать свои права и свободы.

Контент не должен задевать чувства верующих или вызывать чувство тревожности и незащищенности перед угрозами. Кроме того, подобные материалы не должны иметь двоякий смысл, чтобы нельзя было их трактовать как оправдание терроризма. Поэтому предлагают запретить использовать термины «сепаратисты», «борцы за независимость», «религиозные фанатики» и прочие эвфемизмы.

Минпросвещения предлагает также решать конфликтные ситуации в школах путем восстановительного подхода. В этом психологическом методе главное не наказание, а заглаживание вины, исправление самого проступка и понимание ребенком цены проступка.

Восстановительные высказывания должны научить ребенка видеть ситуацию с разных сторон, осознавать влияние своих слов и действий на других людей. Например, вместо «перестань дразнить Машу!» учителям предлагают говорить: «Мне неприятно слышать, как ты дразнишь Машу». Такие нововведения не потребуют от педагогов дополнительной подготовки, зато помогут эффективно избегать конфликтов в школах, следует из документа.

К примерам восстановительных высказываний также отнесли «Мне обидно, когда мой труд не ценится, я чувствую неуважение с твоей стороны», или «Я сожалею, что мой труд по подготовке к уроку, в который я вложил много сил, остался тобой незамеченным». Кроме того, предлагают использовать поддерживающие высказывания для признания успеха, прилежания и других видов желательного поведения: «Маша, мне очень понравилось, как уверенно и грамотно ты сегодня отвечала на уроке».

Теги: #экстремизм
Источник: Псковская Лента Новостей
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