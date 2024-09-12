Общество

Лесничим вручили заслуженные награды в правительстве Псковской области

Работников лесного хозяйства области наградили в Пскове 13 сентября, в преддверии Дня работников леса, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников лесного хозяйства с их профессиональным праздником.

«Каждый из вас вносит значительный вклад в заботливое рациональное использование природных ресурсов и наших лесов. Это непростая работа, которая требует глубоких знаний, профессионализма и большой личной ответственности. Благодаря вашему труду было за последние пять лет было восстановлено почти 30 гектаров леса, высажено порядка 15 миллионов саженцев, которые через несколько десятилетий станут полноценными лесами», — сказал Михаил Ведерников.

Он уточнил, что по критериям оперативности тушения лесных пожаров Псковская область вошла в топ-5 лучших регионов страны.

Почетной грамотой Министерства природных ресурсов Российской Федерации наградили работников лесного хозяйства, в частности:

заместителя начальника отдела государственной лесной охраны и защиты леса комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Татьяну Васильеву;

помощника лесничего Горского участкового лесничества государственного казенного учреждения Псковской области «Стругокрасненское лесничество» Ольгу Задовскую;

лесничего Воронцовского участкового лесничества государственного казенного учреждения Псковской области «Печорское лесничество» Елену Николаеву;

лесничего Усть-Долысского участкового лесничества государственного казенного учреждения Псковской области «Невельское лесничество» Александра Ревенкова;

ведущего бухгалтера государственного автономного учреждения Псковской области «Противопожарный лесной центр» Елену Селиховскую.

Нагрудным знаком отличия Федерального агентства лесного хозяйства «Почетный работник лесного хозяйства» наградили мастера леса Карамышевского участкового лесничества государственного казенного учреждения Псковской области «Псковское лесничество» Вячеслава Курчанова.

Почетную грамоту Федерального агентства лесного хозяйства получили:

бригадир лесопожарной бригады лесопожарной станции третьего типа города Опочка государственного автономного учреждения Псковской области «Противопожарный лесной центр» Александр Герасимов;

помощник лесничего Житковицкого участкового лесничества государственного казенного учреждения Псковской области «Плюсское лесничество» Галина Гурьянова;

мастер леса Новоржевского участкового лесничества государственного казенного учреждения Псковской области «Бежаницкое лесничество» Алексей Кисляков;

первый заместитель директора государственного автономного учреждения Псковской области «Противопожарный лесной центр» Вадим Матвеев;

бригадир лесопожарной бригады лесопожарной станции третьего типа города Опочка государственного автономного учреждения Псковской области «Противопожарный лесной центр» Игорь Михайлов;

старший диспетчер в области охраны лесов региональной диспетчерской службы государственного автономного учреждения Псковской области «Противопожарный лесной центр» Галина Петрова;

инженер по лесопользованию 1 категории государственного казенного учреждения Псковской области «Стругокрасненское лесничество» Владимир Платонов;

лесничий Черневского участкового лесничества государственного казенного учреждения Псковской области «Гдовское лесничество» Алексей Скородумов;

лесник Гавровского участкового лесничества государственного казенного учреждения Псковской области «Опочецкое лесничество» Александр Степанов;

мастер леса Житковицкого участкового лесничества государственного казенного учреждения Псковской области «Плюсское лесничество» Ирина Суетова;

помощник лесничего Лядского участкового лесничества государственного казенного учреждения Псковской области «Плюсское лесничество» Щербин.

Почетное звание «Заслуженный работник лесного хозяйства Псковской области» получил руководитель государственного казенного учреждения Псковской области «Псковское лесничество» Александр Гаврилов.

Также в рамках награждения вручили почетные грамоты губернатора Псковской области и благодарственные письма правительства Псковской области.

Отметим, в третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник людей, которые своим благородным трудом сохраняют и приумножают лесные богатства планеты и способствуют их рациональному использованию. День работников леса ведет свою историю еще со времен существования СССР.