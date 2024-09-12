Общество

Армен Мнацаканян: Псков может гордиться своими производственно-интеграционными мастерскими

Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца стали вторым домом для десятков людей с инвалидностью. Об этом заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян заявил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца отмечает 25-летие. За четверть века эта организация, которой по праву может гордиться Псков и весь наш регион, стала вторым домом для десятков людей с инвалидностью», — сказал Армен Мнацаканян.

Он отметил, что социальная и трудовая реабилитация для инвалидов играет огромную роль, поскольку позволяет людям с ограниченными возможностями чувствовать свою востребованность.

«С годами, в том числе и благодаря работе интеграционных мастерских, профессиональному коллективу сотрудников, меняется отношение общества к людям с инвалидностью. Большое спасибо за приглашение Вячеславу Сукманову – руководителю организации. Псковским интеграционным мастерским – процветания и развития на благо людям!» – добавил Армен Мнацаканян.