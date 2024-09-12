Общество

В похвале от руководства нуждаются 44% псковичей – опрос

Критика руководства чаще стимулирует работу менеджеров по продажам и дизайнеров, похвала — маркетологов и бухгалтеров. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

44% псковичей, чтобы работать лучше, нужна похвала со стороны руководства и слова благодарности за достигнутые результаты. Еще для 40% основным стимулом в работе является процесс самосовершенствования. Критика мотивирует только 5% респондентов.

Похвала от руководителя важнее для женщин, чем для мужчин (50% против 38%). Представители сильного пола в меньшей степени зависимы от мнения начальства, их мотивирует сам процесс и возможность саморазвития.

Псковичи до 34 лет чувствительны к одобрению, так и критике. Самосовершенствование чаще является основной мотивацией для горожан старше 45 лет (47%) и для тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей (43%).

Среди представителей распространенных профессиональных групп больше всего нуждаются в похвале маркетологи и бухгалтеры. О том, что работа — это процесс самосовершенствования, чаще говорили юристы и секретари. Объективная критика скорее подстегнет к работе каждого седьмого менеджера по продажам и каждого десятого дизайнера: «По-хорошему, нужно всегда получать критику на свою работу для того, чтобы развиваться».