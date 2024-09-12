Общество

Участники СВО направили псковским приставам более 1700 заявлений о приостановлении исполнительных производств

Более 1700 заявлений о приостановлении исполнительных производств от участников специальной военной операции поступило на данный момент в УФССП России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото: УФССП России по Псковской области

День приема граждан по вопросам исполнения исполнительных документов в отношении участников специальной военной операции прошел в Псковской области 12 сентября. В ведомстве отметили, что такие мероприятия направлены на решение вопросов обратившихся граждан - военнослужащих и их родственников.

«В свете данной инициативы судебные приставы призывают всех заинтересованных лиц обращаться за необходимой информацией и поддержкой, что значительно способствует упрощению взаимодействия между государственными органами и гражданами. Быть в курсе своих прав — это залог уверенности и стабильности в сложные времена», - заметили приставы.