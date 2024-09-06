Приставы организуют в Псковской области прием граждан по вопросам СВО

День приема граждан по вопросам исполнения исполнительных документов в отношении участников специальной военной операции состоится 12 сентября с 8:00 до 20:00 в УФССП России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.
Прием граждан будет проходить:
Прием будет осуществлять руководитель УФССП России по Псковской области, подполковник внутренней службы Сергей Колесников.
Записаться на прием можно по телефонам:
В ходе личного приема сотрудники службы обеспечат адресное решение вопросов обратившихся граждан — военнослужащих и их родственников.