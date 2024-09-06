Общество

Приставы организуют в Псковской области прием граждан по вопросам СВО

День приема граждан по вопросам исполнения исполнительных документов в отношении участников специальной военной операции состоится 12 сентября с 8:00 до 20:00 в УФССП России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Прием граждан будет проходить:

Во всех структурных подразделениях Псковской области.

В филиале фонда «Защитники Отечества» по адресу: город Псков, улица Льва Толстого, дом №31А с 11:00 до 13:00.

На базе отделения МФЦ города Пскова и МФЦ города Великие Луки.

В УФССП России по Псковской области по адресу: Псков, улица Текстильная, дом №3, с 15:00 до 16:00.

Прием будет осуществлять руководитель УФССП России по Псковской области, подполковник внутренней службы Сергей Колесников.

Записаться на прием можно по телефонам:

699-093.

699-091.

В ходе личного приема сотрудники службы обеспечат адресное решение вопросов обратившихся граждан — военнослужащих и их родственников.