Общество

Названы сроки установки аппарата МРТ в приемном отделении Псковской областной больницы

После ремонта экстренного приемного отделения Псковской областной клинической больницы в нем будет установлен новый аппарат МРТ. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Мы знаем, что аппарат востребован, – заявил главный врач областной больницы Евгений Панферов. - С учётом технических нюансов ремонтных работ планируем ввести аппарат в эксплуатацию в конце этого – начале следующего года».

Аппарат уже закуплен в медицинскую организацию по национальному проекту «Здравоохранение».

Сейчас идёт подготовка помещения под его установку: оно должно соответствовать определённым техническим требованиям. Например, стены и пол должны быть покрыты специальными материалами, которые минимизируют уровень шума и предотвращают накопление статического электричества, также помещение должно быть защищено от внешних электромагнитных волн. Для этого используются специальные экранированные стены.