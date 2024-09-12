Силовики и эко-волонтеры прибрались на берегу Великой в Пскове

В субботу, 14 сентября, в Псковской области прошёл всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». В уборке зеленой зоны вдоль левого берега реки Великой приняли участие представители Главного управления МЧС России по Псковской области, а также уголовно-исполнительной инспекции Пскова и Псковского района УФСИН, рассказали Псковской Ленте Новостей в ведомствах.
«Наш город посещают многочисленные туристы, гуляют по нему и наслаждаются красотой. И кто, если не мы – жители нашего города, обязаны содержать его в чистоте, беречь местную природу? Именно поэтому мы традиционно принимаем участие в экологических мероприятиях, не остаемся в стороне от общего благородного дела», - отметил заместитель начальника УИИ Дмитрий Ополченский.
Также в осенней уборке приняли участие представители других региональных ведомств, организаций и объединений и эко-волонтеры.
Целью проекта является объединение жителей общей идеей сбережения природы, возрождение местных традиций, экологическое и патриотическое образование молодежи.