Общество

О камне Добряке рассказала глава Псковского района

Псковская земля полна легендарными местами. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава Псковского района Наталья Федорова.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

«Из глубины веков до нас доходят предания и мистические истории. Но совершенно точно можно сказать одно – там нужно побывать и почувствовать их силу», - отметила Наталья Федорова.

Одно из таких мест – знаменитый камень Добряк, который находится неподалеку от деревни Спасовщина Псковского района. Огромный валун, с виду чем-то похожий на Гром-камень, который Екатерина II выбрала в качестве постамента для памятника Петру I – «Медному всаднику», величественно вырастает из земли на крутом берегу реки Лочкино.

«Слава о нем приводит сюда любознательных путешественников, любителей мистики, краеведов. В этой огромной глыбе есть какая-то царская величавость, удивительная природная сила и гармония. Сама атмосфера места, чистейший воздух, обволакивающая тишина перезагружает мысли и наполняет новыми силами. Удивительное место. Здесь стоит побывать – впечатляет!» - подытожила глава района.