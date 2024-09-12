Общество

Завершается регистрация псковских добровольцев на форум «Волонтёрство через всю жизнь»

Регистрация на форум добровольцев Псковской области «Волонтёрство через всю жизнь» закроется завтра, 17 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре «Доброволец Псковской области».

Напомним, что с 20 по 22 сентября в центре «Истоки» пройдет одно из главных событий 2024 года в сфере развития и поддержки добровольчества Псковского региона.

К участию в форуме приглашены руководители муниципальных центров добровольчества, «Добро.центров», координаторы добровольческого сопровождения, а так же волонтеры Псковской области.

Участников ждут лекции федеральных спикеров, мастер-классы, нетворкинг, квесты, экскурсии и совместные добрые дела.

100 представителей молодёжи Псковской области пройдут конкурсный отбор. Регистрация доступна по ссылке до 14:00 завтрашнего дня.

Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжь.