Завершается регистрация псковских добровольцев на форум «Волонтёрство через всю жизнь»

Регистрация на форум добровольцев Псковской области «Волонтёрство через всю жизнь» закроется завтра, 17 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре «Доброволец Псковской области».
Напомним, что с 20 по 22 сентября в центре «Истоки» пройдет одно из главных событий 2024 года в сфере развития и поддержки добровольчества Псковского региона.
К участию в форуме приглашены руководители муниципальных центров добровольчества, «Добро.центров», координаторы добровольческого сопровождения, а так же волонтеры Псковской области.
Участников ждут лекции федеральных спикеров, мастер-классы, нетворкинг, квесты, экскурсии и совместные добрые дела.
100 представителей молодёжи Псковской области пройдут конкурсный отбор. Регистрация доступна по ссылке до 14:00 завтрашнего дня.
Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжь.