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Отпуск и путешествия не спасут от выгорания, заявила терапевт

По мнению ученых, отпуск и путешествия не спасут от выгорания. Как говорится в исследовании, уже через две недели человек возвращается к прежнему состоянию. Как найти баланс и получать удовольствие от работы, сохраняя здоровье и хорошее настроение, рассказала терапевт Наталья Леонтьева.

По словам Натальи Леонтьевой, в современном мире работа занимает важное место в жизни каждого человека. Однако многие сталкиваются с проблемой стресса, усталости и потери интереса к работе. Доктор советует, определить свои основные цели и приоритеты, прежде чем приступать к работе. Это поможет вам сосредоточиться на важных задачах и избежать лишней суеты, пишет RuNews24.ru.

«Большие задачи могут казаться непреодолимыми, поэтому разделите их на более мелкие блоки. Так вы сможете постепенно выполнять задачи и не чувствовать себя перегруженным. Определите время для работы и отдыха, чтобы не переутомляться и не забывать о своих потребностях. Старайтесь находить время для семьи, друзей и хобби, чтобы поддерживать эмоциональное равновесие», - советует Наталья Леонтьева.

Также важно регулярно делать перерывы в работе, заниматься йогой или медитацией, чтобы снизить уровень стресса и улучшить настроение. Кроме того, стоит поддерживать здоровые отношения с коллегами.

«Научитесь управлять стрессом, используя методы релаксации и позитивное мышление. И, конечно же, обеспечьте себе качественный отдых, включая достаточный сон и правильное питание», - резюмирует терапевт.