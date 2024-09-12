Общество

Сенатор Алексей Наумец оперативно решил проблемы военнослужащих на личном приеме

22 человека обратились со своими вопросами на прием к сенатору Российской Федерации Алексею Наумцу 16 сентября в региональной общественной приемной «Единой России» в Пскове. Большинство обращений были связаны с оказанием медико-социальной помощи военнослужащим, бойцам СВО и их родным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: «Единая Россия»

В ходе приема оперативно удалось решить восемь вопросов, остальные потребуют времени и тщательного изучения.

«Ряд вопросов (те, что связаны были с бойцами, с просьбами военнослужащих 76-й дивизии и 2-й бригады специального назначения) мы решили все на месте. Оперативно было решено восемь проблем. Есть вопросы, которые будут решены в ближайшее время. По госпитализации решили вопрос одного военнослужащего. А остальные – в течение недели. Ряд требует дополнительного времени для решения. Когда мы проработаем их, будем понимать тогда порядок выполнения», – сказал Алексей Наумец.

Он добавил, что какие-то вопросы будут решены в течение недели, какие-то – в течение месяца, но в течение месяца все вопросы, проблемы будут закрыты.

«Самое главное, что люди приходят. Сегодня обратились с двумя социальными вопросами. Один касается стоянки во дворе многоквартирного дома, другой – по общежитию. Их будем решать в связке с главой города Борисом Андреевичем Елкиным», – отметил Алексей Наумец.

Напомним, в региональной общественной приемной «Единой России» в рамках реализации народной программы партии проводятся личные приемы граждан по различным вопросам, а также тематические недели, круглые столы, приёмы по видео связи. Региональная общественная приёмная работает в тесном контакте с органами исполнительной и законодательной власти, федеральными структурами и общественными организациями. Предварительная запись на прием по телефону в Пскове: 66-25-12.