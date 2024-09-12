Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Легкий пар: огненное сердце бани
«Лёвенъ»: Локальные продукты
Господин Рейтингомер
карта отдыха и туризма
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Ресторан-бистро «Лёвенъ»
Псков высокооплачиваемая работа
Аграрий с джойстиком в руках
Кружки и секции для детей
заработать на Пушкине
«Европа Плюс» Суперсезон Live tour
 
 
 
ещё Общество 12.09.2024 15:331 Летняя погода в Псковской области может сохраниться до конца сентября 17.09.2024 08:070 Очередной этап учений пройдет на полигоне «Завеличье» с 17 по 19 сентября 17.09.2024 07:000 Всемирный день безопасности пациентов отмечают 17 сентября 16.09.2024 23:310 Туманное утро ожидается в Псковской области 16.09.2024 23:240 Реконструкцию Себежской районной больницы срывают недобросовестные подрядчики 16.09.2024 22:000 Псковским школьникам напомнили правила передвижения на велосипедах и самокатах
 
 
 
Самое популярное 11.09.2024 09:304 Из школы в роддом 10.09.2024 21:556 У кафе «Берёзка» в Пскове произошли очередные разборки 11.09.2024 15:124 Торгово-развлекательный комплекс в Пскове продают за 700 миллионов рублей 10.09.2024 08:003 Брячак реабилитирован 10.09.2024 14:217 Почему соседи убивают
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Всемирный день безопасности пациентов отмечают 17 сентября

17.09.2024 07:00|ПсковКомментариев: 0

17 сентября отмечается Всемирный день безопасности пациентов, провозглашённый в мае 2019 года на Всемирной Ассамблее здравоохранения, которая и курирует основные мероприятия, приуроченные к этому дню. 

Учреждение новой даты в календаре памятных дат и праздников Всемирной организации здравоохранения было направлено на актуализацию важнейшего вопроса в системах здравоохранения разных стран – повышение степени безопасности пациентов при оказании им медицинской помощи, а также обмен опытом и выработка принципов достижения этой цели. 

Ни для кого не секрет, что оказание медицинской помощи людям нередко сопряжено с определёнными рисками, характеризующимися степенью успешности лечения больного вне зависимости от выбранного метода лечения: оперативного, медикаментозного. Лечение может оказаться успешным, а может и безрезультатным, может повлечь за собой побочные негативные последствия для здоровья пациента. Именно предотвращение или максимально возможное сокращение подобных рисков и является основным вопросом, на который обращается внимание медиков 17 сентября, пишет Calend.ru.

Проблема безопасности пациентов поднималась и до 2019 года на ежегодных Глобальных министерских саммитах по безопасности пациентов, стартовавших в 2016 году.

Обращение внимания к одному из основополагающих принципов медицины: «Прежде всего – не навреди!» лежит в основе Всемирного дня безопасности пациентов.

В условиях пандемии COVID-19 проблема безопасности пациентов дополнилась и серьёзными рисками для медицинских работников, чья безопасность при оказании медицинских услуг оказалась под угрозой. Эта проблема, взаимосвязанная с основной темой Всемирного дня безопасности пациентов, стала в 2020 году неотъемлемой составляющей программы мероприятий, проводимых под эгидой Всемирной организации здравоохранения.

Статистические подсчёты, указывают на то, что только в стационарах риск нанесения вреда здоровью при оказании медицинской помощи возможен для каждого десятого пациента. При этом около половины факторов, приводящих к рискам для здоровья пациента, относятся к числу тех, которые можно избежать или устранить. ВОЗ, проводя сравнение рисков, приводящих к смерти человека, подчёркивает, что риск гибели в результате авиакатастрофы почти в 10000 раз меньше, чем риск гибели в результате предотвратимого несчастного случая во время оказания медицинской помощи.

Поднимая проблему, ВОЗ совместно с представителями систем здравоохранения разных стран мира, медицинскими организациями проводит приуроченные к 17 сентября мероприятия (которые каждый год решено посвящать определенной теме): пресс-конференции, брифинги, дни открытых дверей, лекции и тематические беседы, интерактивные мастер-классы. Все эти мероприятия проводятся по основным направлениям в области безопасности в медицине: безопасность применения лекарственных препаратов, безопасность использования медицинского оборудования и изделий, а также безопасность самой медицинской деятельности. Часть просветительских мероприятий адресована самим пациентам, от поведения, поступков и знаний которых, в том числе зависит их собственная безопасность и успешность лечения. В ходе обсуждений вырабатывается комплекс мер, которые должны сформировать культуру безопасности в системе здравоохранения

Теги: #здравоохранение #ВОЗ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как оцениваете инфраструктуру для велосипедистов в Пскове?
В опросе приняло участие 38 человек
17.09.2024, 08:070 Очередной этап учений пройдет на полигоне «Завеличье» с 17 по 19 сентября 17.09.2024, 08:000 На спутниковый интернет в РФ предложили потратить 445 млрд рублей 17.09.2024, 07:300 Поганкины палаты в Пскове частично закроют по техническим причинам 17.09.2024, 07:000 Всемирный день безопасности пациентов отмечают 17 сентября
16.09.2024, 23:310 Туманное утро ожидается в Псковской области 16.09.2024, 23:240 Реконструкцию Себежской районной больницы срывают недобросовестные подрядчики 16.09.2024, 23:080 Пропавшего 30 августа мужчину разыскивают в Великих Луках 16.09.2024, 23:040 Мужчина в камуфляжных штанах пропал в плюсской деревне Погребище
16.09.2024, 22:000 Псковским школьникам напомнили правила передвижения на велосипедах и самокатах 16.09.2024, 21:400 Отпуск и путешествия не спасут от выгорания, заявила терапевт 16.09.2024, 21:200 Подать заявку на участие в национальной премии «Патриот-2024» предлагают псковичам 16.09.2024, 21:000 За год в вакансиях псковских рабочих зарплата выросла на 50%
16.09.2024, 20:500 10 единиц оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области 16.09.2024, 20:410 «Смачно разложились»: ДТП затрудняет движение на улице Юбилейной в Пскове 16.09.2024, 20:350 Пропавшую 91-летнюю великолучанку нашли в больнице 16.09.2024, 20:310 Нетрезвого водителя самодельного трактора остановили полицейские в Псковском районе
16.09.2024, 20:290 Музей партизанской славы в Дедовичах принял четырехтысячного посетителя 16.09.2024, 20:260 Как распределяются средства при поступлении налогового уведомления, рассказали псковичам 16.09.2024, 20:240 Псковские сотрудники МЧС приняли участие в соревнованиях по скоростному маневрированию на пожарных машинах 16.09.2024, 20:230 Сенатор Алексей Наумец оперативно решил проблемы военнослужащих на личном приеме
16.09.2024, 20:200 Мост через реку Пскову в районе деревни Черняковицы будут перекрывать 18 и 20 сентября 16.09.2024, 20:170 ​Бесплатные экскурсии пройдут в День туризма в Псковском музее 16.09.2024, 20:150 «Спортсмены будущего» в Великих Луках сразились в Dota 2 и Just Dance 16.09.2024, 20:111 Завершается регистрация псковских добровольцев на форум «Волонтёрство через всю жизнь»
16.09.2024, 20:030 Всероссийская акция «Во славу русского гения» стартует 25 сентября 16.09.2024, 20:020 Срок службы трассы М-9 в Псковской области продлила поверхностная обработка 16.09.2024, 19:590 Выставка «Образу Твоему поклоняемся…» откроется в Изборске 16.09.2024, 19:520 За кубок «Джампинг звезда-2024» смогут побороться псковичи
16.09.2024, 19:410 Псковичи в составе сборной ФСИН сыграли в международном турнире по мини-футболу 16.09.2024, 19:370 Мать с ребенком в коляске сбили на «зебре» в Острове, женщину госпитализировали 16.09.2024, 19:300 Баня горела в порховской деревне Хрычково 16.09.2024, 19:230 «Постскриптум»: Готовность к зиме, миллиард на сельское хозяйство и политическая борьба за 2 место. ВИДЕО
16.09.2024, 19:170 Заблудившаяся в Гдовском районе пенсионерка девять дней выживала в лесу 16.09.2024, 19:060 Закрытый показ «Непридуманных историй» организуют в Пскове 16.09.2024, 18:550 Третий турнир по баскетболу памяти Иосифа Швейделя пройдет в Великих Луках 16.09.2024, 18:411 Рейтингомер: переодевание в прыжке, сошествие благодати и на свободу с чистой совестью
16.09.2024, 18:300 В Печорах откроется выставка «Дар» из коллекции журнала «Наше наследие» 16.09.2024, 18:140 Большинство респондентов ПЛН не планируют прививаться от гриппа 16.09.2024, 18:001 Общественная дискуссия о сохранении традиционных ценностей состоялась в Собрании 16.09.2024, 18:000 Более 50% опрошенных россиян хотели бы иметь больше детей, чем сейчас
16.09.2024, 17:510 «Энергетические точки» для велосипедистов расставят в Пскове 27 сентября 16.09.2024, 17:410 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 16 сентября 16.09.2024, 17:310 Пропавшую 91-летнюю пенсионерку ищут в Великих Луках 16.09.2024, 17:180 Народный фронт предлагает распространить практику подарков новорожденным на всю Россию
16.09.2024, 17:050 «ГорДозор»: Готов ли Псков к началу отопительного сезона? ВИДЕО 16.09.2024, 16:570 Две команды клуба Nordman принимают участие в чемпионате Петербурга по настольному теннису 16.09.2024, 16:540 Фиолетовый паутинник находят грибники в Псковских лесах 16.09.2024, 16:500 За прошедшие выходные росгвардейцы поймали в Пскове двоих воров
16.09.2024, 16:460 Минометную мину нашли в Дедовичском районе 16.09.2024, 16:380 «В нашем детстве такого не было»: «Кванториумы» открылись в двух псковских школах 16.09.2024, 16:280 В преддверии 20-го сезона состоялась титульная фотосессия «Мисс Псков-2023» 16.09.2024, 16:240 Фотофакт: Установку детской площадки завершают на Четырех углах в Пскове
16.09.2024, 16:230 Двухмиллиардные поправки в областной бюджет рассмотрит Собрание депутатов 16.09.2024, 16:210 Депутаты в Пскове обсудили сохранение традиционных ценностей с Молодежным парламентом 16.09.2024, 16:170 «Железные люди»: Чемпионка РФ по атлетическому фитнесу Анна Мусина о пути к спорту. ВИДЕО 16.09.2024, 16:080 Псковичка хотела заработать на криптовалюте и потеряла миллион рублей
16.09.2024, 15:590 Музей Победы стал сотрудничать с комитетом по культуре Псковской области 16.09.2024, 15:530 Теплая погода до +28 градусов сохраняется в Псковской области 16.09.2024, 15:500 В Гдовском районе нашли пенсионерку, которая пропала 7 сентября 16.09.2024, 15:380 Валерий Лесников: На Дальнем Востоке очень грамотно выстроен принцип взаимодействия власти и бизнеса
16.09.2024, 15:300 Комната купеческого быта «Сафьянщиковы» откроется в Пскове 16.09.2024, 15:140 Почти 50 спортсменов собрали соревнования по армрестлингу в Великих Луках 16.09.2024, 15:060 Чемпионка России о поддержании хорошей формы: «Вкусняхи» должны быть 16.09.2024, 14:580 Для псковичей стали доступны три новые спортплощадки
16.09.2024, 14:420 «М.Видео» и «Эльдорадо» завершили процесс объединения 16.09.2024, 14:400 Опубликованы фото с места столкновения мотоцикла и Volkswagen Golf на улице Труда в Пскове 16.09.2024, 14:370 Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 1,3 млн военнослужащих 16.09.2024, 14:340 Крупная фирма обратилась в псковский суд из-за нарушения авторских прав на рисунок «Тайна сердца»
16.09.2024, 14:230 Прицеп и тюк сена горели в Невельском округе 16.09.2024, 14:140 Стратегией «ленивого родителя» поделилась с псковичами чемпионка России 16.09.2024, 14:090 Грибоедов vs Гоголь — гастроли петербургского театра в «Михайловском» откроют уже на этой неделе 16.09.2024, 14:050 Забег с препятствиями организуют для студентов на великолукской лыжной базе
16.09.2024, 13:580 Высокая пожарная опасность ожидается на территории Псковской области с 17 сентября 16.09.2024, 13:560 Мост Александра Невского в Пскове отремонтируют в следующем году 16.09.2024, 13:461 СОБЫТИЕ: Газ пришёл в псковскую деревню Филатова Гора 16.09.2024, 13:400 Полиция проводит проверку в отношении орудующего в Пскове «миллиардера»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru