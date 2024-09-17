В первые дни октября в Псковской области будет холоднее нормы – синоптик

Температура в первые дни октября в Псковской области может быть ниже нормы. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.
«Погода в первые дни октября будет несколько холоднее нормы. Поэтому сейчас наслаждаемся последними настолько теплыми и солнечными днями», – сказала Тала Нещадимова.
Она отметила, что по статистике самым несолнечным месяцем в Псковской области является ноябрь.
Ранее сообщалось, что шесть температурных рекордов зафиксировали псковские синоптики в сентябре.