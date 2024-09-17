Общество

«Управляйка» в Пскове обратилась в суд с иском о защите деловой репутации

Управляющая организация «Техническая эксплуатация зданий и инженерных сооружений» обратилась в суд с иском к гражданину о защите деловой репутации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Псков, Рижский проспект, дом №51А, находится под управлением ООО «Техническая эксплуатация зданий и инженерных сооружений».

Как указывает общество в своем исковом заявлении, гражданин в своем заявлении, поданном в прокуратуру города Пскова, распространил сведения, не соответствующие действительности. Заявитель сообщил о причинении обществом ущерба собственникам дома №51А, расходовании денежных средств, полученных от размещенной на фасаде дома рекламной конструкции, на нужды, которые не относятся к нуждам собственников многоквартирного дома.

«Техническая эксплуатация зданий и инженерных сооружений», полагая, что данные сведения содержат негативную информацию, умаляющую деловую репутацию общества, обратилось в арбитражный суд. Предварительное и судебное заседания по делу №А52-5502/2024 назначено на 11 ноября.