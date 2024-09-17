Администрация Великих Лук ищет специалиста в отдел по связам с общественностью

В отдел по связям с общественностью и информационному обеспечению администрации города Великие Луки требуется главный специалист. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.
Основные требования:
- образование высшее или среднее профессиональное;
- умение пользоваться компьютером, основными программными продуктами на уровне продвинутого пользователя;
- умение пользоваться электронной почтой, сетью «Интернет» и социальными сетями;
- грамотная устная и письменная речь;
- исполнительность, ответственность, пунктуальность;
- коммуникативность, умение работать в команде;
- желание и умение обучаться.
Основные обязанности:
- Работа в системе цифровой обратной связи и на платформе обратной связи, созданной на базе сайта Госуслуги. Обучение специфике работы на данных ресурсах гарантируется.
- Ведение мониторинга групп и сообществ социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники.ру», мессенджера Telegram, а также электронных, печатных и иных средств массовой информации публикующих информацию о городе Великие Луки.
- Ведение официальных страниц органов местного самоуправления в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники.ру», мессенджере Telegram, размещение новостей и объявлений на данных страницах.
Полный рабочий день. График работы с 9:00 до 18:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.
В случае необходимости выхода в праздничный или выходной день, данные выходы оплачиваются в соответствии с трудовым законодательством. Отпуск два раза в год, общее число – 28 дней.
Подробная информация при собеседовании. Запись на собеседование по телефону 8(81153) 3-88-56, понедельник-пятница с 9:00 до 18:00 часов (обед с 13:00 до 14:00).