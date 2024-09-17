Общество

Вылет самолета Махачкала – Псков перенесли на 20 сентября

Вылет самолета Махачкала – Псков на этой неделе перенесли с четверга на пятницу. Об этом в беседе в корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил генеральный директор аэропорта имени княгини Ольги Артем Тарасов.

Вылет самолета авиакомпании Red Wings Махачкала - Псков перенесли с четверга, 19 сентября, на пятницу, 20 сентября.

«О причинах сказать не могу, это вопросы к авиакомпании. Рейс, действительно, перенесли», – сказал Артем Тарасов.

Вылет рейса на Псков назначен на 17:45, время прилета - 21.10.

Напомним, самолеты между Махачкалой и Псковом летают один раз в неделю – по четвергам.