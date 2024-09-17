Общество

Фильм «Василий Теркин» снимают в Великолукском районе

Великолукский район стал местом съемок фильма «Василий Теркин» по произведению Александра Твардовского. Для съемки были выбраны болота в районе деревни Плаксино Лычевской волости.

Фото здесь и далее: «Наш путь»

Художественное произведение «Василий Теркин» никогда прежде не экранизировалось. По нему неоднократно ставили спектакли на театральной сцене, а вот на большие экраны она так и не была перенесена, пишет газета «Наш путь».

Вместе со съемочной группой и исполнителями главных ролей режиссер ленты, руководитель киностудии «Русское поле» Карен Геворкян приехал в Великолукский район, чтобы провести натурные съемки одной из глав поэмы – о сражении в болоте.

«Мы снимаем во всех смыслах большое кино. Фильм будет разделен на две части, общий хронометраж – порядка трех часов. Здесь, в Великолукском районе, мы снимаем сцену "Боя в болоте" – по одноименной главе поэмы Александра Трифоновича Твардовского. Эта сцена снимается с участием главного героя – Василия Теркина – и роты советских солдат, которые застряли в болоте под немецким огнем. И в этом вот болоте наши ребята должны выживать. Ситуация тяжелая, бойцам тяжело и страшно, а наш герой Теркин пытается всех приободрить, отвлечь от происходящего. И в этой попытке спасти других он спасает и себя самого», — рассказал Карен Геворкян.