Общество

В Псковской области стартовал добровольческий форум «Волонтёрство через всю жизнь»

Региональный добровольческий форум «Волонтёрство через всю жизнь» стартовал в Печорах на базе центра «Истоки» 20 сентября. На форум прибыли 100 человек со всей области, которым предстоит принять участие в различных лекциях и мастер-классах от региональных кураторов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Региональном центре добровольчества Псковской области.

Фото здесь и далее: Региональный центр добровольчества Псковской области

На открытии форума с приветственным словом от Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова выступила его заместитель, Ольга Тимофеева.

«Этот форум – возможность объединить волонтеров в нашей области, чтобы вы смогли обменяться своим опытом, идеями и провести время в компании единомышленников. Друзья, благодарю вас за включенность в работу. Ваше единство, готовность к колоссальному самоотдаче и помогать людям, восхищает и вдохновляет», - отметил заместитель губернатора Псковской области.

Также в своём обращении Глава региона подчеркнул, что в Псковской области работают все направления добровольчества: волонтеры победы, культуры, наследия, серебряные волонтеры. Правительство Псковской области заинтересовано в том, чтобы жители региона были вовлечены в решение всех задач, которые стоят перед государством.

На форуме волонтеров ждут познавательные лекции и круглые столы, мастер-классы по ораторскому искусству и оказанию первой помощи, квесты, спортивные мероприятия и развлекательная программа. Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжь.

Организаторами мероприятия являются ПРОО Ресурсный центр добровольчества и АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» при поддержке Комитета по молодежной политике Псковской области.