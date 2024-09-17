Общество

Фотофакт: Идут приготовления к сельскохозяйственной ярмарке в Пушкиногорском районе

Идут последние приготовления к районной сельскохозяйственной ярмарке «Золотая осень — 2024», сообщает глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в «Вконтакте».

По ее словам, десятки сельхозпроизводителей, представителей личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств ждут посетителей, чтобы порадовать их многообразием своей продукции.

«Самодеятельные коллективы Культурно-досугового Центра и сельских Домов Культуры рады будут исполнить для вас свои творческие номера! Всех ждём на старую площадь на ярмарку.

Открытие в 11 часов!», - сообщила глава района.

Напомним, что сельскохозяйственные ярмарки проходят сегодня, 21 сентября, в нескольких муниципалитетах Псковской области.