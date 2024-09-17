Общество

Волонтеры Великих Лук помогают приехавшим в город жителям Тверской области

Волонтеры Великих Лук помогают прибывающим в город жителям Тверской области. Как сообщает Telegram-канал «Великолукские новости», на площадке ТЦ «Апельсин» волонтеры встречают граждан и перенаправляют их в пункт регистрации и размещения на ул. Дружбы, д. 31.

Здесь можно согреться, отдохнуть, перекусить, есть большой запас воды. Пункт работает с раннего утра и продолжит принимать граждан до полной нормализации обстановки в Торопецком районе Тверской области.

«Город Великие Луки делает все для того, чтобы жителям Тверской области было комфортно», - отмечают волонтеры

Напомним, что в Великих Луках продолжает работу мобильный пункт по оказанию консультационной и первичной помощи жителям Тверской области, приехавшим в город.

По сообщениям СМИ, на юго-западе Тверской области, которая граничит с Псковской областью сегодня ночью были сбиты беспилотники.