Волонтеры Великих Лук помогают приехавшим в город жителям Тверской области

Волонтеры Великих Лук помогают прибывающим в город жителям Тверской области. Как сообщает Telegram-канал «Великолукские новости», на площадке ТЦ «Апельсин» волонтеры встречают граждан и перенаправляют их в пункт регистрации и размещения на ул. Дружбы, д. 31.
Здесь можно согреться, отдохнуть, перекусить, есть большой запас воды. Пункт работает с раннего утра и продолжит принимать граждан до полной нормализации обстановки в Торопецком районе Тверской области.
«Город Великие Луки делает все для того, чтобы жителям Тверской области было комфортно», - отмечают волонтеры
Напомним, что в Великих Луках продолжает работу мобильный пункт по оказанию консультационной и первичной помощи жителям Тверской области, приехавшим в город.
По сообщениям СМИ, на юго-западе Тверской области, которая граничит с Псковской областью сегодня ночью были сбиты беспилотники.