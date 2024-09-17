Общество

Роспотребнадзор назвал симптомы нового варианта коронавирусной инфекции

Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме осуществляют оперативный мониторинг заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, сообщается в соцсетях ведомства. Речь идет о новом варианте COVID - XEC.





XEC - это новый вариант SARS-CoV-2. Это рекомбинант двух более ранних подвариантов омикрона. Симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами. Среди них: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль, насморк.



XEC был впервые обнаружен в Германии в июне 2024 года, и с тех пор был выявлен в нескольких странах. Самые ранние случаи заболевания этим вариантом были зарегистрированы в Италии в мае, однако эти образцы были загружены в международную базу данных GISAID, отслеживающую варианты SARS-CoV-2, только в сентябре. Хотя XEC распространяется быстро, он проявляется аналогично другим недавним подвариантам Омикрона.



Роспотребнадзор напоминает, чтобы защитить себя в период подъема заболеваемости рекомендуется соблюдать меры профилактики – использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, избегать контакта с заболевшими людьми, проветривать помещения. И, конечно, оставаться дома и обращаться к врачу, если почувствовали недомогание, особенно это касается людей старшего возраста и имеющих хронические заболевания.