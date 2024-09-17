Общество

В Великих Луках наградили участников ярмарки «Осень-2024»

В рамках проведения ярмарки «Осень-2024» на площади Ленина в Великих Луках состоялось награждение за активное участие в универсальной городской ярмарке и высокий уровень обслуживания населения города в обеспечении продукцией сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, сообщает Telegram-канал администрации города.

Со словами приветствия к участникам ярмарки обратился заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Александр Шмелёв. Он зачитал приветственный адрес от имени председателя комитета Николая Романова, в котором, в частности, было отмечено, что осенняя ярмарка – это, прежде всего, праздник урожая и изобилия, благодаря которому становится понятно, насколько богата и плодородна псковская земля: «Традиционно сельскохозяйственные товаропроизводители Псковской области, предприятия перерабатывающей промышленности, системы потребительской кооперации представляют здесь на выбор покупателей лучшее, что ими произведено, выращено и переработано».

Благодарности комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Псковской области получили руководители предприятий и фермерских хозяйств Великолукского района.

От имени главы города Великие Луки Николая Козловского к собравшимся участникам и гостям выставки обратился заместитель главы города Сергей Агарев. Он отметил, что такие ежегодные мероприятия, как универсальная ярмарка, являются востребованными и важными для всего общества. «Уверен, что нынешняя ярмарка пройдёт на высоком уровне, будет полезна и интересна всем участникам и станет ещё одним значимым вкладом в приумножение экономического потенциала Великих Лук», - сказал он.

Также к собравшимся обратился заместитель главы администрации Великих Лук Сергей Бурачёнок. «Такие ярмарки помогают сформировать связи между производителями и потребителями, и позволяют возродить лучшие ремесленные традиции, народные промыслы. Сегодня на ярмарке был представлен большой ассортимент продукции и надеюсь, что каждый покупатель смог найти здесь товар для себя», - отметил заместитель главы администрации.