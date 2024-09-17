Общество

Делегация из Псковской области приняла участие в молодежном образовательном форуме «Ладога»

Делегация из Псковской области приняла участие в молодежном образовательном форуме «Ладога» платформы Росмолодёжь.События., который проходил с 9 по 15 сентября в Ленинградской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе форума «Ладога», в этом году молодёжь со всей России погрузилась в тему культуры, искусства и истории. Участникам представилась возможность узнать больше о создании молодёжных проектов, направленных на построение гармоничного общества, идентичности и исторического наследия.

«Мне интересна тематика форума, в этом году я выбрала направление медиа, что особенно актуально и интересно для меня. Благодаря тем знаниям и опыту, которые передают спикеры, появляется возможность узнать что-то новое и повысить свои компетенции в разных областях», — рассказала участница из Пскова Диана Чудакова .

На треке «Создаём видео», где она проходила обучение, участники погружались в сферу создания визуального контента: знакомились с особенностями видеосъёмки и монтажа, приобретали навыки композиции и работы с материалами и цветом. «Я планирую узнать больше о создании видеоконтента. Сейчас у меня начальный уровень в работе с видеоматериалами, но я стремлюсь расширить свои знания, чтобы создавать качественный контент и делиться им с окружающими», — отметила участница.

«Когда мне пришло письмо на почту, что я прошла отбор, я очень обрадовалась. Для меня это отличная возможность для личностного и профессионального развития», — поделилась впечатлениями другая псковичка Софья Михайлова

Участница проходила обучение на площадке «Помогаем», в рамках которой родители и их дети вместе работали над проектами в сфере добровольчества. Девушка рассказала о планах, которые хочет реализовать после окончания форума: «Мне интересно узнать больше о семейном добровольчестве, изучить возможности его развития в нашем регионе. И в будущем планирую подумать над проектами, которые я бы могла создать, чтобы они принесли пользу Псковской области и способствовали развитию семейного добровольчества в нашем регионе».

Организаторами форума «Ладога» выступают комитет по молодёжной политике Ленинградской области совместно с Росмолодёжью. Форум проводится с 2009 года. Сквозными темами форума стали Год семьи, десятилетие науки и технологий, проект «Твой герой», проект «Без срока давности», наследие Всемирного фестиваля молодёжи и развитие карьеры и предпринимательства.