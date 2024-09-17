Общество

Минобрнауки обновило перечень вступительных испытаний в университеты

Минобрнауки разработало перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по программам высшего образования, сообщает «Российская газета» со ссылкой на портал правовой информации.

В документе есть новшества: теперь при поступлении может потребоваться сдавать не три, а четыре ЕГЭ.

Как пояснили в Минобрнауки, первым и неизменным экзаменом на все направления остается русский язык. Далее - профильный предмет из списка обязательных, при этом вуз выбирает этот предмет из рекомендованных перечнем, указанным в документе. Также нужно выбрать еще два профильных предмета из оставшихся в списке (вуз может сделать этот выбор сам или предоставить его абитуриенту).

В случае утверждения перечня он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

«Основная цель нового приказа - обеспечить прием на все направления подготовки и специальности наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов. Ведь им предстоит в будущем решать задачи обеспечения технологического лидерства, экономического и социального развития нашей страны», - цитирует издание замминистра науки и высшего образования Дмитрия Афанасьева.