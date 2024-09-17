Общество

Ночью 22 и 23 сентября на дорогах Псковской области возможна гололедица

Ночью 22 и 23 сентября на дорогах Псковской области возможна гололедица, предупреждает Управление Госавтоинспекции Псковской области со ссылкой на прогноз Псковского Гидрометцентра.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям предельно ответственно отнестись к выполнению требований правил дорожного движения, соблюдать установленный скоростной режим, дистанцию и интервал движения, снижать скорость вблизи перекрестков и пешеходных переходов и исключать манёвры обгона и выезда на встречную полосу движения.

Пешеходам также напоминают, что при неблагоприятных погодных условиях тормозной и остановочный путь транспорта возрастает, что требует большей осторожности от пеших участников дорожного движения при переходе проезжей части дороги.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к взаимоуважению, дисциплинированности и ответственности.